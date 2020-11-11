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Культура / Театр

Месхиев: Несколько лет назад псковский театр был на задворках театральной жизни страны

11 ноября 2020 года, 16:55

Несколько лет назад Псковский театр драмы имени Пушкина был на задворках театральной жизни страны,  заявил художественный руководитель псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в эфире проекта ПАИ-live 11 ноября.

«Несколько лет назад псковский театр никто не воспринимал всерьёз и никто не мог предположить, что мы получим «Золотую маску». Даже в голову это прийти не могло. Где был псковский театр тогда? Он был на задворках театральной жизни страны», - отметил он.

Худрук подчеркнул, что «Золотая маска» актрисы Дарьи Чураевой является серьезной наградой для театра и для культуры Пскова. «Это всё-таки высшая театральная премия страны. Театры десятилетиями бьются за то, чтобы хотя бы спецприз получить, не говоря уже о полноценной маске. Это победа, конечно, конкретного лица - артистки Даши Чураевой, которая прелестно сыграла в спектакле, но на самом деле это заслуга всего театра», - поделился Месхиев и добавил, что театр является уже 11-кратным номинантом на «Золотую маску».

Также он подчеркнул, что основополагающим результатом жизни псковского театра остаются зрители. «Поэтому мы порадуемся и пойдём работать дальше», - подытожил Дмитрий Месхиев.

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