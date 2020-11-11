Месхиев: Несколько лет назад псковский театр был на задворках театральной жизни страны

Несколько лет назад Псковский театр драмы имени Пушкина был на задворках театральной жизни страны, заявил художественный руководитель псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в эфире проекта ПАИ-live 11 ноября.

«Несколько лет назад псковский театр никто не воспринимал всерьёз и никто не мог предположить, что мы получим «Золотую маску». Даже в голову это прийти не могло. Где был псковский театр тогда? Он был на задворках театральной жизни страны», - отметил он.

Худрук подчеркнул, что «Золотая маска» актрисы Дарьи Чураевой является серьезной наградой для театра и для культуры Пскова. «Это всё-таки высшая театральная премия страны. Театры десятилетиями бьются за то, чтобы хотя бы спецприз получить, не говоря уже о полноценной маске. Это победа, конечно, конкретного лица - артистки Даши Чураевой, которая прелестно сыграла в спектакле, но на самом деле это заслуга всего театра», - поделился Месхиев и добавил, что театр является уже 11-кратным номинантом на «Золотую маску».

Также он подчеркнул, что основополагающим результатом жизни псковского театра остаются зрители. «Поэтому мы порадуемся и пойдём работать дальше», - подытожил Дмитрий Месхиев.