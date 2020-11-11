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Общество

Благотворительную акцию по раздаче хлеба проведёт подворье Псково-Печерского монастыря

11 ноября 2020 года, 15:40

12 ноября Подворье Псково-Печерского монастыря совместно со службой «Милосердие. Псков» проведёт благотворительную раздачу хлеба, сообщают организаторы в своих социальных сетях.

Благотворительную акцию по раздаче хлеба проведёт подворье Псково-Печерского монастыря

Фото из группы Подворья Псково-Печерского монастыря во «Вконтакте»

Акция пройдет на прихрамовой территории Варваринской церкви по адресу Плехановский посад, дом 14. В 15:00 в храме пройдет акафист Великомученице Варваре, а в конце службы каждому нуждающемуся дадут одну булку свежего монастырского хлеба.

«Хлеб - дар Божий! Пусть на вашем столе всегда будет хлеб!» - говорится в сообщении.

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