«Народное признание»: Получить статуэтку в номинации «Защита» смогут псковские силовики

Представители силовых структур Псковской области могут стать претендентами на Первую общественную премию региона «Народное признание». Для них введена специальная номинация «Защита». Как сообщили организаторы премии, претендовать на победу могут те, кто совершил поступок, выходящий за грань должностных инструкций.

В разные годы обладателями награды становились бойцы спецназа «Зубр» УФСИН России по Псковской области Юрий Лесков, Андрей Иваницкий, Михаил Шеремет, начальник Бежаницкого отделения вневедомственной охраны Дмитрий Тимофеев, капитан полиции Артур Ляш, инспектор ДПС лейтенант полиции Рабиль Мехтиев и сотрудник вневедомственной охраны Андрей Ульянов. Все они спасли утопающих.

Неоднократно премия в номинации «Защита» вручалась за спасение людей на пожаре. Награждены были добровольный пожарный из Печорского района Артур Пииримяги, сотрудник ГИБДД Александр Иванов из Острова, полицейские из Великих Лук Андрей Шанин, Иван Малышев и Андрей Сазонов.

Сотрудник великолукской исправительной колонии Сергей Курносов получил приз за спасение травмированного на железнодорожных путях ребёнка.

В этом году в номинацию «Защита» уже поступили три заявки. За спасение жильцов горящего общежития номинированы инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову Роман Березкин и Анатолий Гаврилюк, за проведение эвакуации из горящего дома в Пскове - инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову Артём Баранов и Роман Горбатов, за спасение людей на пожаре в жилом доме и при возгорании автомобиля после ДТП - полицейские из Печор Иван Кекин, Артур Александров и Александр Волков.

Приём заявок на соискание премии «Народное признание — 2020» продолжается. Завершится он в 18:00 20 ноября. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить бланк (скачать его можно здесь>>>) и направить его вместе с фотографией номинанта на электронную почту premiya@informpskov.ru.

Выдвигать на премию и претендовать на неё может любой, главное условие — кандидат должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.