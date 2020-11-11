Более 130 тыс. тонн молока уже произвели псковские сельхозпредприятия

Более 130 тыс. тонн молока уже получили сельхозпредприятия Псковской области в этом году, что на 2% больше показателя за аналогичный период 2019-го. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В список лидеров по увеличению надоев по сравнению с прошлым годом вошли ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района (прирост в 57%), ООО «Племзавод «Вязье» Дедовичского района (27%), ООО «СП «Линово» Пыталовского района (20%), ООО «ПсковАгроИнвест» Псковского района (14%) и АО «Ударник» Бежаницкого района (12%).

Лучшие показатели по надоям на одну фуражную корову имеют ООО «СЛАКТИС», ООО «ПсковАгроИнвест», ИП ГКФХ Лопотов, ООО «СП «Линово» и ООО «Племзавод «Вязье».

Ожидается и дальнейший прирост объёмов производства молока. В первую очередь его планируется достичь за счёт новой фермы на 1 тыс. 800 голов ОАО «Красное знамя» в Новосокольническом районе. На покупку скота этому предприятию выделены 100 млн рублей в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области.