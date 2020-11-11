Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Сельское хозяйство

Более 130 тыс. тонн молока уже произвели псковские сельхозпредприятия

11 ноября 2020 года, 14:04

Более 130 тыс. тонн молока уже получили сельхозпредприятия Псковской области в этом году, что на 2% больше показателя за аналогичный период 2019-го. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Более 130 тыс. тонн молока уже произвели псковские сельхозпредприятия

В список лидеров по увеличению надоев по сравнению с прошлым годом вошли ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района (прирост в 57%), ООО «Племзавод «Вязье» Дедовичского района (27%), ООО «СП «Линово» Пыталовского района (20%), ООО «ПсковАгроИнвест» Псковского района (14%) и АО «Ударник» Бежаницкого района (12%).

Лучшие показатели по надоям на одну фуражную корову имеют  ООО «СЛАКТИС», ООО «ПсковАгроИнвест», ИП ГКФХ Лопотов, ООО «СП «Линово» и ООО «Племзавод «Вязье».

Ожидается и дальнейший прирост объёмов производства молока. В первую очередь его планируется достичь за счёт новой фермы на 1 тыс. 800 голов ОАО «Красное знамя» в Новосокольническом районе. На покупку скота этому предприятию выделены 100 млн рублей в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

21 дорогу в 17 районах Псковской области отремонтируют в рамках нацпроекта
Благоустройство общественной территории в Изборске выполнено на 70%
Месхиев: Несколько лет назад псковский театр был на задворках театральной жизни страны
У жителей Псковской области появилась возможность по льготной ставке рефинансировать ипотеку на сельской территории
Благотворительную акцию по раздаче хлеба проведёт подворье Псково-Печерского монастыря
«Народное признание»: Получить статуэтку в номинации «Защита» смогут псковские силовики
Псковичи поблагодарили врачей
23 года исполнилось «Чудскому проекту» 11 ноября
Самовольно возведенный пирс снесут на озере Белое Порховского района по решению суда

Комментарии

Авторизация
No comments
Евгений Надобников: Клиенты зарабатывают с нашей рекламой больше, чем тратят на нее

Экономика / Работа
5 ноября 15:48

Евгений Надобников: Клиенты зарабатывают с нашей рекламой больше, чем тратят на нее

Директор группы компаний enDESIGN рассказал о работе в период пандемии и о том, как реклама может помочь бизнесу
Праздник с доставкой на дом

Экономика / Я – социальный предприниматель
28 октября 14:52

Праздник с доставкой на дом

Выпускница мехмаша открыла бизнес на квестах
«Великие Луки Банк» 30 лет с вами

Экономика
26 октября 10:18

«Великие Луки Банк» 30 лет с вами

26 октября Банк отмечает юбилей и поздравляет своих клиентов