23 года исполнилось «Чудскому проекту» 11 ноября

11 ноября Псковская областная общественная организация «Чудской проект» отмечает 23 года своего существования, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе организации.

«Чудской проект» реализовал множество проектов: масштабных и не очень, региональных и трансграничных, самостоятельных и партнерских. Каждым из них организация вносила свой вклад в устойчивое развитие региона Чудского озера и улучшение качества жизни людей, проживающих на его территории», - отметили в организации.

Среди проектов, которые были реализованы, благоустройство Дендропарка в Пскове, участков улиц в поселке Красногородск, Пыталово, деревне Лавры Печорского района, а также установка скамеек, урн и информационного щита на спуске к Словенским ключам в Старом Изборске, создание первой экотропы в Полистовском заповеднике, вышки для наблюдения за птицами в Ремдовском заказнике, очистных сооружений в поселке Псковкирпич.

Кроме того, «Чудской проект» занимался архивным исследованием и публикацией «Псков и Ганза в эпоху средневековья», разработкой логотипа, брендбука и сувенирной линейки «Псков Ганзейский».

Организация создала целую серию популярных и учебных публикаций, посвященных природе региона: пособие по биологии «Псковско-Чудское озеро и его обитатели», фотоальбом «Природные ценности Псковской области», путеводитель по экотропам Псковской области, экоигра «Путешествие снетка Буля в Псковском озере», определители «Водоплавающие и околоводные птицы Псковской области», «Птицы Псковской области» и другие.

Свою работу сотрудники проекта ведут и в электронной форме. Так, были опубликованы Виртуальный природный гид по Псковской области, Чудская викторина, экосайты «Причудье» и «Птицы Псковской области», Виртуальный музей Чудского озера, Виртуальный тур по Пскову и 12 русским ганзейским городам и другие.

Значимым вкладом в жизнь регион является и работа со школьниками и молодежью, подготовка учебно-методических материалов для педагогов, оснащение школ региона учебным и компьютерным оборудованием, организация семинаров и конференций.

В настоящее время завершаются работы по благоустройству и созданию инклюзивного парка на базе Корытовского лесопарка в Пскове. Скоро будет подготовлен визуальный гид по усадебным паркам Псковской области, интерактивная экскурсия «Культура Причудья», настольные игры о Чудском озере для школьников и воспитанников детских садов, буклет «Кухня Причудья», выставки и многое другое.

Некоммерческая организация «Чудской проект» работает в партнерстве с региональными и муниципальными органами власти, учебными, природоохранными и бизнес организациями, учеными, экспертами, инициативными гражданами и волонтерами.