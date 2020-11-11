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Происшествия / Правосудие

Самовольно возведенный пирс снесут на озере Белое Порховского района по решению суда

11 ноября 2020 года, 12:48

На озере Белое Порховского района Псковской области снесут самовольно возведенный пирс, сообщили «Псковской правде в пресс-службе региональной прокуратуры. 

На заседании Порховского районного суда установили, что местный житель незаконно возвел пирс на береговой линии и в акватории озера Белое для личного пользования. Ширина постройки составила 2 метра, протяженность вглубь озера – 70 метров. Конструкцию гражданин установил на деревянные столбы, забитые в дно озера на глубину 30-40 см.

Согласно части 2 статьи 51 Федерального закона от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» градостроительная и иная деятельность на водных объектах может осуществляться только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

Кроме того, в силу части 3 статьи 11 Водного кодекса РФ строительство пирса, возведение которого связано с изменением дна и берега водного объекта, производится на основании решения компетентного органа о предоставлении водного объекта в пользование.

А также нарушитель должен был согласовать возведение пирса с стерриториальным органом Федерального агентства по рыболовству и заключить договор на право пользование акваторией озера Белое с комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Суд обязал мужчину снести самовольно возведенный пирс до первого декабря текущего года. Решение суда вступило в законную силу. 

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