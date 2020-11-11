Порядка 10 тысяч человек посетили «Леруа Мерлен» в Пскове в день открытия

В день открытия псковский магазин «Леруа Мерлен» посетили порядка 10 тысяч человек, рассказал директор магазина «Леруа Мерлен» в Пскове Николай Быков в эфире ПАИ-live 11 ноября.

«В первый день было очень много посетителей, порядка 10 тысяч человек. Очень много было людей, которые пришли семьями», – подчеркнул Николай Быков и добавил, что из общего числа посетителей только 6,5 тысяч человек совершили покупки.

Руководство и работники «Леруа Мерлен» были рады видеть такое количество клиентов в первый день работы магазина. «Наши покупатели, которые были в «Леруа Мерлен» в Санкт-Петербурге, приезжали в Псков для того, чтобы вместе с семьей оценить новый магазин», – отметил директор псковского «Леруа Мерлен».

Проект по строительству торгового центра сети «Леруа Мерлен» в Пскове начали реализовывать во второй половине 2018 года. В него инвестировали около 800 млн рублей.

Работает новый гипермаркет ежедневно с 08:00 до 22:00 по адресу Рижский проспект, 94 с 29 октября.