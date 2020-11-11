Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Порядка 10 тысяч человек посетили «Леруа Мерлен» в Пскове в день открытия

11 ноября 2020 года, 12:08

В день открытия псковский магазин «Леруа Мерлен» посетили порядка 10 тысяч человек, рассказал директор магазина «Леруа Мерлен» в Пскове Николай Быков в эфире ПАИ-live 11 ноября.

«В первый день было очень много посетителей, порядка 10 тысяч человек. Очень много было людей, которые пришли семьями», – подчеркнул Николай Быков и добавил, что из общего числа посетителей только 6,5 тысяч человек совершили покупки.

Руководство и работники «Леруа Мерлен» были рады видеть такое количество клиентов в первый день работы магазина. «Наши покупатели, которые были в «Леруа Мерлен» в Санкт-Петербурге, приезжали в Псков для того, чтобы вместе с семьей оценить новый магазин», – отметил директор псковского «Леруа Мерлен».

Проект по строительству торгового центра сети «Леруа Мерлен» в Пскове начали реализовывать во второй половине 2018 года. В него инвестировали около 800 млн рублей.

Работает новый гипермаркет ежедневно с 08:00 до 22:00 по адресу Рижский проспект, 94 с 29 октября. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Два килограмма наркотиков изъяли псковские полицейские во время акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
137 человек заболели коронавирусом в Псковской области 10 ноября
26 ноября заработает Центр управления регионом в Псковской области
Губернатор Псковской области и генконсул Кореи обсудили перспективы сотрудничества
Оборудование для переработки отходов собираются производить в «Моглино»
Губернатор Псковской области поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
В Псковской области остаются активными семь очагов коронавируса
Актриса Псковского драмтеатра стала лауреатом премии «Золотая маска»
Пациента с 85-процентным поражением легких спасли в псковской больнице

Комментарии

Авторизация
No comments
Стрижка длиною в 70 лет

Общество
11 ноября 09:33

Стрижка длиною в 70 лет

«Псковская правда» узнала секреты работы старейшей парикмахерской областного центра
Почему не разогнуться?

Общество / Здоровье
10 ноября 15:55

Почему не разогнуться?

О чем может свидетельствовать боль в пояснице
Обморочное состояние

Общество / Здоровье
2 ноября 22:49

Обморочное состояние

О чем может свидетельствовать потеря сознания?