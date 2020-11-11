Два килограмма наркотиков изъяли псковские полицейские во время акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

Два килограмма наркотиков изъяли полицейские в Псковской области в рамках второго этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во время проведения акции поступило 53 обращения: 24 — о фактах незаконного оборота наркотиков, 18 – по вопросам профилактики и реабилитации наркозависимых.

Сотрудники псковской полиции проверили 350 мест, где массово собираются несовершеннолетние и молодежь. В результате были выявлены 52 преступления и 28 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Для учащихся и студентов представители управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД подготовили видеолекцию «О противодействии наркоугрозе среди молодежи». Ее посмотрели более 12 тысяч учеников общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведений.

Кроме того, в рамках акции полицейские с волонтерами антинаркотического движения организовали рейд по закрашиванию граффити, которые содержат призывы к употреблению и распространению наркотических средств. В центре Пскова участники закрасили 85 подобных надписей.

Цель мероприятия – привлечь общественность к борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Для этого была организована работа «горячих линий», по которым граждане могли сообщить о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, а также задать вопросы по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых. Желающие могли позвонить и на «телефон доверия» УМВД России по Псковской области.

Органы внутренних дел призывают своевременно информировать их о фактах незаконного оборота наркотиков, местах реализации запрещенных веществ, наркопритонах и лицах, их содержащих. Об этом можно сообщить по круглосуточному «телефону доверия» УМВД России по Псковской области 59-22-33 или 02.