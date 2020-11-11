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Общество / Здоровье

137 человек заболели коронавирусом в Псковской области 10 ноября

11 ноября 2020 года, 09:37

137 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 10 ноября, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Число заболевших продолжает расти. Медленно и прогнозируемо. Важно соотносить эту цифру с увеличивающимся количеством ежесуточных тестов», - подчеркнул он.

С начала пандемии COVID-19 выявили у 9 тыс. 255 человек. Больше всего заболевших за минувшие сутки прибавилось в Пскове – 76 человек (всего 3 тыс. 351) и в Великих Луках – 24 человека (всего 1 тыс. 910). 

137 человек заболели коронавирусом в Псковской области 10 ноября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

7 больных выявили в Псковском районе (всего 728), 6 – в Островском (всего 572), 5 – в Невельском (всего 295). По 3 случая заболевания коронавирусом подтвердились в Печорском (всего 157) и Стругокрасненском (всего 62) районах, по 2 - в Порховском (всего 232), Опочецком (всего 208), Локнянском (всего 47) и Усвятском (всего 46) районах. По одному инфицированному добавилось в Великолукском (всего 311), Гдовском (всего 117), Палкинском (всего 112), Дедовичском (всего 100) и Себежском (всего 73) районах.

«Прошу обратить внимание: при соблюдении рекомендаций все мы уменьшаем шансы заражения и помогаем прервать цепочку распространения инфекции», - отметил губернатор.

41 человек поправился от коронавируса за минувшие сутки. Всего выздоровели 4 тыс. 856 человек. Количество умерших — 70 человек.

«Все зависит от нас с вами! Давайте будем благоразумны и ответственны, избежим жестких ограничений, локдауна экономики и скорее вернёмся к нормальной жизни. У нас большие планы по развитию Псковской области. Давайте их осуществим. Вместе», - написал Михаил Ведерников.

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