26 ноября заработает Центр управления регионом в Псковской области

26 ноября в Псковской области заработает Центр управления регионом, заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании по вопросам функционирования учреждения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, Центр открывается в соответствии с поручением президента РФ о создании в регионах специализированных площадок для работы с обращениями граждан к органам исполнительной власти. Разместится он в Пскове.
Михаил Ведерников
Фото пресс-службы администрации Псковской области
По словам начальника регионального Управления цифрового развития и связи Дениса Матвеева, сейчас в помещениях Центра завершается ремонт, после чего там установят мебель и оборудование.
Руководить новым учреждением будет Анастасия Григорьева, также уже определены куратор и должностные лица от органов исполнительной власти региона, которые будут отвечать за отраслевые направления деятельности ЦУРа. Они уже прошли обучение.
Анастасия Григорьева
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Также продолжается подбор кадров для Центра.
Первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин назвал Псковскую область одним из регионов страны, где успешно выстроена система обработки обращений граждан. Он подчеркнул, что ЦУР даст новые, усовершенствованные инструменты, которые позволят более оперативно и технологично встроить взаимодействие с населением.
АНО «Диалог Регионы» является координатором создания Центров в стране. До конца года такие учреждения должны заработать во всех регионах.
В ЦУР будет стекаться вся информация о состоянии коммунальной, транспортной, дорожной, туристической и инвестиционной сфер области для проведения региональными органами исполнительной власти подробного анализа ситуаций и принятия решения.