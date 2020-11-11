26 ноября заработает Центр управления регионом в Псковской области

26 ноября в Псковской области заработает Центр управления регионом, заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании по вопросам функционирования учреждения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, Центр открывается в соответствии с поручением президента РФ о создании в регионах специализированных площадок для работы с обращениями граждан к органам исполнительной власти. Разместится он в Пскове.

По словам начальника регионального Управления цифрового развития и связи Дениса Матвеева, сейчас в помещениях Центра завершается ремонт, после чего там установят мебель и оборудование. Руководить новым учреждением будет Анастасия Григорьева, также уже определены куратор и должностные лица от органов исполнительной власти региона, которые будут отвечать за отраслевые направления деятельности ЦУРа. Они уже прошли обучение.