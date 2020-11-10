Губернатор Псковской области и генконсул Кореи обсудили перспективы сотрудничества

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с генеральным консулом Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Донг Соком перспективы сотрудничества в области экономики, культуры и образования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.



Открывая встречу, Михаил Ведерников отметил, что и Псковская область, и Республика Корея имеют богатую историю и традиции, интересные друг другу для изучения. Квон Донг Сок поблагодарил главу региона за встречу и выразил готовность открыто обсуждать направления для международного взаимодействия. Первым вопросом участники рассмотрели расширение заводских площадей ООО «Йура Корпорейшн РУС», которые успешно функционируют на территории региона. Эту тему Михали Ведерников уже обсудил с руководством компании. Дополнительные производственные площадки корейского инвестора планировалось открыть на территории особой экономической зоны «Моглино».



Квон Донг Сок сообщил, что планы остается в силе, но из-за коронавируса руководство компании скорректировало сроки их исполнения. «Псковская область заинтересована в росте современных производственных площадок с большим количеством рабочих мест. Мы готовы оказывать инвесторам всяческое содействие», — подчеркнул губернатор и добавил, что все резиденты ОЭЗ «Моглино» получают льготы и преференции. Кроме того, Михаил Ведерников предложил корейской стороне обратить внимание на Псковский государственный университет, который готов к сотрудничеству с компанией «Йура Корпорейшн РУС». Учебное учреждение может подготавливать кадры для работы на предприятии. Для будущего завода потребуется порядка 600 специалистов. Также губернатор отметил, что необходимо наладить взаимодействие русских и корейских вузов и с точки зрения изучения русского языка. «Площадки университетов могли бы стать прочным фундаментом для выстраивания дальнейших двусторонних отношений в области образования, культуры и творчества», — подчеркнул он.