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Экономика / Промышленность

Оборудование для переработки отходов собираются производить в «Моглино»

10 ноября 2020 года, 21:14

Предприятие по производству оборудования для переработки отходов животного, растительного и минерального происхождения планируют построить в ОЭЗ «Моглино». Инвестиционный проект одобрил наблюдательный совет особой экономической зоны под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Оборудование для переработки отходов собираются производить в «Моглино»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Проект представил его инициатор Аркадий Обдирко. Он рассказал, что на промышленной площадке планируется наладить системное изготовление и сборку модельного оборудования по экологической утилизации различного вида отходов. Предприниматель представил технические характеристики автономного комплекса и подчеркнул, что продукция, произведенная на площадке особой экономической зоны, будет востребована даже за рубежом.

На производстве планируют создать порядка 130 новых рабочих мест. При этом, в год будет производиться не менее 10 модулей.

На реализацию проекта необходимо вложить около 160 млн рублей. В перспективе объем инвестиций может достичь 850 млн рублей.

В ходе обсуждения и голосования члены Наблюдательного совета одобрили инвестиционный проект и рекомендовали его к рассмотрению на экспертном совете ОЭЗ «Моглино». Михаил Ведерников пожелал потенциальному резиденту успешной защиты бизнес-плана на Экспертном совете.

Кроме того, руководство особой экономической зоны и инвестор заключили соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности в «Моглино». 

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