Губернатор Псковской области поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Сотрудников и ветеранов управления Министерства внутренних дел России по Псковской области поздравил с профессиональным праздником глава региона Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

«Служба в органах внутренних дел России — это напряжённая работа, требующая исключительной отваги, выносливости, честности, способности сопереживать и готовности всегда прийти на помощь людям. Именно от сотрудников полиции зависит спокойствие граждан на улицах и в общественных местах, безопасность на дорогах, в городах и посёлках», - подчеркнул губернатор.

По его словам, в регионе сотрудники органов внутренних дел справляются со своими обязанностями и обеспечивают защиту прав, свобод и законных интересов псковичей. Противостоять росту преступности и охранять общественный порядок на территории всей Псковской области им помогают самоотверженность, оперативность и высокие профессиональные качества.

«Выражаю начальнику УМВД России по Псковской области Алексею Овсянникову и сотрудникам органов внутренних дел региона искреннюю благодарность за добросовестную службу и безупречное выполнение всех поставленных перед ведомством задач», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что особую признательность заслужили ветераны службы, которые продолжают нести традиции МВД России и передавать их новому поколению молодых специалистов.

«От всего сердца желаю всем, кто связал свою жизнь с ответственной и благородной службой в органах внутренних дел России, крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия! С праздником!» - сказал губернатор Псковской области.