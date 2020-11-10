Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

Губернатор Псковской области поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

10 ноября 2020 года, 20:21

Сотрудников и ветеранов управления Министерства внутренних дел России по Псковской области поздравил с профессиональным праздником глава региона Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

«Служба в органах внутренних дел России — это напряжённая работа, требующая исключительной отваги, выносливости, честности, способности сопереживать и готовности всегда прийти на помощь людям. Именно от сотрудников полиции зависит спокойствие граждан на улицах и в общественных местах, безопасность на дорогах, в городах и посёлках», - подчеркнул губернатор.

По его словам, в регионе сотрудники органов внутренних дел справляются со своими обязанностями и обеспечивают защиту прав, свобод и законных интересов псковичей. Противостоять росту преступности и охранять общественный порядок на территории всей Псковской области им помогают самоотверженность, оперативность и высокие профессиональные качества.

«Выражаю начальнику УМВД России по Псковской области Алексею Овсянникову и сотрудникам органов внутренних дел региона искреннюю благодарность за добросовестную службу и безупречное выполнение всех поставленных перед ведомством задач», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что особую признательность заслужили ветераны службы, которые продолжают нести традиции МВД России и передавать их новому поколению молодых специалистов.

«От всего сердца желаю всем, кто связал свою жизнь с ответственной и благородной службой в органах внутренних дел России, крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия! С праздником!» - сказал губернатор Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор Псковской области и генконсул Кореи обсудили перспективы сотрудничества
Оборудование для переработки отходов собираются производить в «Моглино»
В Псковской области остаются активными семь очагов коронавируса
Актриса Псковского драмтеатра стала лауреатом премии «Золотая маска»
Пациента с 85-процентным поражением легких спасли в псковской больнице
Древлехранитель Псковской епархии: Каждый объект ЮНЕСКО требует комплексного подхода
Сильного похолодания в Псковской области до конца недели не предвидится
В декабре будет принят план управления объектами всемирного наследия  ЮНЕСКО в Пскове
21-летнего жителя Псковской области задержали в Воронеже за мошенничество

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему не разогнуться?

Общество / Здоровье
10 ноября 15:55

Почему не разогнуться?

О чем может свидетельствовать боль в пояснице
Обморочное состояние

Общество / Здоровье
2 ноября 22:49

Обморочное состояние

О чем может свидетельствовать потеря сознания?

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

Общество
2 ноября 16:38

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

В Пскове прошел Международный молодежный форум проектов «Наследники»