В Псковской области остаются активными семь очагов коронавируса

В Псковской области активными остаются семь очагов коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

За последние несколько дней Невельскую межрайонную больницу, Колледж искусств им. Римского-Корсакова в Пскове, Псковский филиал Академии ФСИН России и Гуманитарный лицей Пскова сняли с учета как неактивные.

Таким образом, на 9 ноября среди активных очагов в Псковской области остаются «Себежский интернат для престарелых и инвалидов», «Плюсский психоневрологический интернат», Великолукская межрайонная больница, областной онкодиспансер, санаторий «Голубые озёра», «Кабош» в Великих Луках, ПО Северные электросети в Пскове.

Новые случаи заболевания коронавирусом зафиксировали только в Северных электросетях. Там заболели 3 человека.