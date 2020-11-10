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Актриса Псковского драмтеатра стала лауреатом премии «Золотая маска»

10 ноября 2020 года, 17:16

Актриса Псковского театра драмы Дарья Чураева стала лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Лауреатов главной театральной премии страны объявили 10 ноября во время онлайн-трансляции торжественной церемонии вручения «Золотой маски».

Актриса Псковского драмтеатра стала лауреатом премии «Золотая маска»

Фото пресс-службы Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Эта «Золотая маска» стала первой в истории Псковского драмтеатра и Псковской области.

Дарья Чураева получила награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль Марьи Антоновны в спектакле «Ревизор», премьера которого состоялась в 2018 году. Режиссер спектакля - Петра Шерешевского. 

Псковская актриса поучаствовала в церемонии награждения в режиме онлайн. «Спасибо большое всем, кто поддерживал, всем, кто был рядом, спасибо большое руководству театра и, конечно же, Петру Юрьевичу Шерешевскому за то, что дал возможность сыграть эту роль. Спасибо!» - сказала Дарья Чураева во время прямого включения с ведущими мероприятия.

«Я поздравляю нашу актрису Дарью Чураеву и поздравляю весь наш коллектив! Эту “Золотую маску” можно назвать заслугой всего нашего театра. Я поздравляю режиссера Петра Шерешевского с такой почетной наградой. Я очень рад! Хочу поблагодарить всю команду спектакля «Ревизор» и пожелать нам дальнейших успехов не только в наградах, но и в повседневной работе, потому что наша работа строится не только на достижениях и призах, самое главное для нас – и мы никогда не должны об этом забывать – это зрители», - отметил художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

«Это невероятный, очень большой успех театра, награда не только замечательной актрисы Даши Чураевой, но и всего спектакля в целом, это признание продуктивности наших общих усилий по развитию и обновлению театра. Это большое культурное событие и для театра, и для региона. Переполняет чувство радости и гордости!» - поделился арт-директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Андрей Пронин.

Спектакль «Ревизор» был номинирован на «Золотую маску» в пяти номинациях: «Лучший драматический спектакль большой формы», «Лучший режиссер» (Петр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Чураева), «Лучшая мужская роль второго плана» (Виктор Яковлев).

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