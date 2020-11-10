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Общество / Здоровье

Пациента с 85-процентным поражением легких спасли в псковской больнице

10 ноября 2020 года, 17:01

10 ноября из Псковской инфекционной больницы выписали пациента, у которого было поражено 85% лёгких, усложнял ситуацию отягощённый анамнез со стороны дыхательной системы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Мужчину госпитализировали почти месяц назад - 12 октября.

Пациента с 85-процентным поражением легких спасли в псковской больнице

Фото из Instagram-аккаунта Варвары Оконечниковой

«Никогда не забуду ту бессонную ночь, когда я стояла до 5 утра и ждала ответа организма на проводимое нами лечение. Эту переломную ночь помнит весь персонал ОРиИТ, переживали все вместе. И мы это сделали. Обошлись без аппарата ИВЛ. Сам пациент пришёл в себя через сутки, начал шутить и улыбаться нам. В этот момент выдохнули все и напряжение спало», - рассказала в своем Instagram-аккаунте заведующая отделением реанимации Псковской областной инфекционной больницы Варвара Оконечникова. 

Она подчеркнула, что часть лечения зависит и от самого пациента, нужно старательно выполнять все рекомендации, что и делал мужчина. «Этот нелегкий путь мы прошли вместе», - заключила врач. 

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