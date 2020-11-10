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Культура

Древлехранитель Псковской епархии: Каждый объект ЮНЕСКО требует комплексного подхода

10 ноября 2020 года, 16:00

За каждым храмом ЮНЕСКО в Пскове закреплен представитель Епархии. Об этом сообщил древлехранитель Псковской епархии отец Антоний Воеводин.

«За каждым храмом ЮНЕСКО закреплен человек со стороны Епархии — чаще всего, настоятели этих храмов. Это ответственное лицо, которое будет поддерживать его текущее состояние. К каждому объекту будет комплексный подход. Мы стараемся быстро подходить к любому замечанию», - сказал он.

По его словам, во многих храмах окна и напольные покрытия требуют адаптации к стилю, архитектуре. «Надо создавать проекты. Во многих храмах не очень хорошая ситуация, много недочетов, на которые Владыка обращает внимание. Историчность должна в полной мере учитываться», - сказал отец Антоний. Но добавил, что храм все же не должен быть музеем. 

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