В декабре будет принят план управления объектами всемирного наследия  ЮНЕСКО в Пскове

В декабре этого года планируется принять план управления объектами всемирного культурного наследия «Храмы псковской архитектурной школы». Об этом сообщил и.о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

По его словам, в настоящее время идет корректировка плана управления объектами всемирного культурного наследия. «Эту работу выполняет институт. им. Д.С.Лихачева. В пятницу к нам приезжают сотрудники института, они привезут готовый план управления. Работу, которую сделает институт, мы должны принять в декабре», - сообщил он.

По его словам, это глобальный документ. «Это документ, который должен сформировать подход для органов исполнительной власти к объектам всемирного культурного наследия, скорректировать всю работу, связанную с этими объектами. Он включает в себя большой перечень мероприятий. В том числе создание специальной службы объектами управления ЮНЕСКО», - сказал Вадим Нэдик.

В то же время, Вадим Нэдик отметил, что предварительные исследования из-за ограничений проводить сложно. «Провести обследование турпотока сейчас затруднительно, потому что показатели в период ограничительных мероприятий не актуальны. Мы их считаем, изучаем. Но это не позволяет актуализировать сведения, касающиеся турпотоков. Как мы можем провести анализ посещения объекта международными туристами? Как мы можем актуальные цифры предоставить? Никак», - сказал он.

В целом, Вадим Нэдик отметил, что итоги работы подводить рано. «Задачи, которые поставлены, долговременные. И подводить итог работы преждевременно, она рассчитана не на один год», - отметил он.