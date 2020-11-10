Сильного похолодания в Псковской области до конца недели не предвидится

По прогнозу, сильного похолодания в Псковской области в ближайшее время не будет. Об этом рассказала Псковскому агентству информации начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Прогнозируем, что в ближайшее время на регион будет оказывать влияние область повышенного давления (антициклон). Возможны небольшие осадки, пока преимущественно в виде дождя. В отдельные дни возможен снег с дождём. При этом осадки будут непродолжительные и слабые», - подчеркнула специалист.

Температура воздуха ночью ожидается около нуля, а днем она будет колебаться от -2 до +7 градусов. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, юго-восточный.

Тала Нещадимова отметила, что такая погода сохраниться до 15 ноября.