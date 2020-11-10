21-летнего жителя Псковской области задержали в Воронеже за мошенничество

21-летнего жителя Псковской области, который состоял в организованной преступной группе, задержали в Воронеже по подозрению в мошенничестве с продажей электрооборудования. Об этом сообщают петербургские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что трое мужчин: 34-летний житель Кургана (ранее судимый за убийство и угрозу убийством), 27-летний житель Самары (судимый за незаконный оборот наркотиков) и пскович — причастны к двум преступлениям. Подозреваемые представлялись работниками электроэнергетической компании и продавали пенсионерам датчики контроля напряжения по завышенной цене.

Первая жертва — 84-летняя жительница Сестрорецка — отдала злоумышленникам 30 тысяч рублей за 6 датчиков, а 73-летняя жительница Приморска купила два прибора за 20 тысяч рублей. Мошенники убеждали клиентов, что их товар обладает функциями защиты электрооборудования от перепадов напряжения.

Когда потерпевшие выяснили, что переплатили за датчики в несколько раз больше реальной стоимости, они обратились в полицию. По обоим фактам мошенничества были возбуждены уголовные дела. В настоящее время устанавливаются другие возможные факты противоправной деятельности.