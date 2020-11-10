10 ноября сотрудники органов внутренних дел отмечают профессиональный праздник. В связи с этим Псковское агентство информации подготовило лонгрид , который рассказывает о достижениях полицейских Псковской области за последний год.

В проекте рассказывается о подвигах псковских полицейских, о мероприятиях, в которых они активно принимают участие, о победах во всевозможных конкурсах, о развитии и новом техническом оснащении областного УМВД. Журналисты Псковского агентства информации напомнили все героические поступки, которые совершили полицейские в 2020 году, все громкие дела и преступления, раскрытые по горячим следам.

Также коллеги встретились с известными представителями профессии и спросили у них о том, какими качествами должен обладать сотрудник полиции, стоит ли молодым людям рассматривать профессию полицейского, похожа ли реальная жизнь полицейского на российский сериал?

В завершении размещены видеопоздравления руководителей регионального УМВД.