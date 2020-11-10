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Общество / Важная дата

Сотрудники органов внутренних дел отмечают профессиональный праздник

10 ноября 2020 года, 13:52

10 ноября сотрудники органов внутренних дел отмечают профессиональный праздник. В связи с этим Псковское агентство информации подготовило лонгрид, который рассказывает о достижениях полицейских Псковской области за последний год.

Сотрудники органов внутренних дел отмечают профессиональный праздник

Фото Псковского агентства информации

В проекте рассказывается о подвигах псковских полицейских, о мероприятиях, в которых они активно принимают участие, о победах во всевозможных конкурсах, о развитии и новом техническом оснащении областного УМВД. Журналисты Псковского агентства информации напомнили все героические поступки, которые совершили полицейские в 2020 году, все громкие дела и преступления, раскрытые по горячим следам.

Также коллеги встретились с известными представителями профессии и спросили у них о том, какими качествами должен обладать сотрудник полиции, стоит ли молодым людям рассматривать профессию полицейского,  похожа ли реальная жизнь полицейского на российский сериал?

В завершении размещены видеопоздравления руководителей регионального УМВД. 

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