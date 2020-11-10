Прокуратура Дедовичского района обязала Росимущество спасти усадьбу «Княжьи Горки»

Прокуратура Дедовичского района подала в суд иск к Росимуществу с требованием законсервировать комплекс зданий усадьбы «Княжьи Горки», сообщает ГТРК-Псков.
Прокуратура Дедовичского района подала в суд иск к Росимуществу с требованием законсервировать комплекс зданий усадьбы «Княжьи Горки», сообщает ГТРК-Псков.
Внимание на усадьбу обратил музыкант Мариинского театра Иван Столбов, который в детстве много времени проводил с родителями в Дедовичском районе. «Не могу без слёз смотреть на это, без горечи какой-то. Оставляет каждый раз рану какую-то взгляд на это. Время идёт, не меняется ничего, всё разваливается. Собственно говоря, так и пришло осознание, что надо попытаться что-то делать», - поделился он.
Иван Столбов дал в стенах храма Ильи Пророка мини-концерт. Местом заинтересовалась прокуратура Дедовичского района. Она провела проверку и выяснила, что по закону собственник - межрегиональное управление Росимущества - обязан содержать данные объекты, но не делает этого.
В настоящее время памятник федерального значения находится в плачевном состоянии. В середине девяностых там случился пожар, во время которого сгорела кровля усадьбы. С тех пор главное здание разрушается, как и церковь Ильи Пророка.
Первыми владельцами имения Княжьи Горки были князья Мещерские. Они в XVIII веке построили первый большой каменный господский дом и другие хозяйственные строения, начали обустраивать парк.
Потом имение перешло роду Кожиных, которые внесли свои изменения в облик усадьбы. В 1833 году на средства к тому моменту уже покойного Артамона Кожина был построен храм Пророка Илии. В пятидесятых годах XIX века усадьбой владел сын Артамона Кожина Григорий. В 1864 году имение перешло его племяннице Марии Петровне Кожиной в замужестве Новосильцевой.
В конце XIX века хозяйкой Княжьих Горок стала Мария Александровна Строганова - сестра владельца имения в Волышово (Порховский район). Уже в ХХ веке в барском доме располагалась больница, которая съехала после того, как в посёлке Дедовичи было построено новое здание. С тех пор усадебные постройки не используются. Там частично сохранились барский дом, псарня и храм.