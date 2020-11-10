Прокуратура Дедовичского района обязала Росимущество спасти усадьбу «Княжьи Горки»

Прокуратура Дедовичского района подала в суд иск к Росимуществу с требованием законсервировать комплекс зданий усадьбы «Княжьи Горки», сообщает ГТРК-Псков.

Внимание на усадьбу обратил музыкант Мариинского театра Иван Столбов, который в детстве много времени проводил с родителями в Дедовичском районе. «Не могу без слёз смотреть на это, без горечи какой-то. Оставляет каждый раз рану какую-то взгляд на это. Время идёт, не меняется ничего, всё разваливается. Собственно говоря, так и пришло осознание, что надо попытаться что-то делать», - поделился он. Иван Столбов дал в стенах храма Ильи Пророка мини-концерт. Местом заинтересовалась прокуратура Дедовичского района. Она провела проверку и выяснила, что по закону собственник - межрегиональное управление Росимущества - обязан содержать данные объекты, но не делает этого.

В настоящее время памятник федерального значения находится в плачевном состоянии. В середине девяностых там случился пожар, во время которого сгорела кровля усадьбы. С тех пор главное здание разрушается, как и церковь Ильи Пророка. Первыми владельцами имения Княжьи Горки были князья Мещерские. Они в XVIII веке построили первый большой каменный господский дом и другие хозяйственные строения, начали обустраивать парк.