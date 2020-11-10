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Общество / Здоровье

130 человек заболели коронавирусом в Псковской области 9 ноября

10 ноября 2020 года, 12:23

130 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 9 ноября, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии выявили 9 тыс. 118 заболевших. Больше всего инфицированных диагностировали в Пскове – 3275 человек (+37 за сутки) и в Великих Луках – 1886 (+51 за сутки). 

Далее по количеству заболевших за весь период эпидемии идут Псковский (721 человек), Островский (566 человек), Великолукский (310 человек), Невельский (290 человек) и Порховский (230 человек) районы.

9 ноября от коронавируса выздоровели 4 человека. Общее количество поправившихся составляет 4 тыс. 815. Число умерших без изменений - 70 человек.

На сегодняшний день в Псковской области провели 138 тыс. 637 исследований на коронавирус. В частности, 1 тыс. 237 пациентов проверили за минувшие сутки. 

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