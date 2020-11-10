Псков вошел в десятку лучших городов России для отдыха без женщин. Об этом сообщает онлайн-сервис бронирования жилья Tvil.ru, специалисты которого провели соответствующее исследование.

В ходе опроса выяснилось, что для отдыха в мужской компании большинство — 22% — предпочитают гостиницы Москвы. На втором месте оказался Санкт-Петербург. За этот город проголосовали почти 18% опрошенных. Судак занял третье место с 13,33%. Далее идет Осташков (8,89 %).

Псков в рейтинге лучших городов России для отдыха без женщин находится на пятой позиции. За него проголосовали 6,67%. Столько же голосов получили Краснодар, Самара, Екатеринбург и Уфа. Замыкает десятку Новосибирск, который набрал 4,44 % голосов.