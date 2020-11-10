Установлены водитель и автомобиль, под колёсами которого погиб человек на трассе Рига — Москва

Полиция установила водителя и автомобиль, под колёсами которого вечером 7 ноября на 493-м километре трассы Рига — Москва в Новосокольническом районе погиб человек. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подозревается в совершении ДТП 58-летний мужчина. Его автомобиль УАЗ сейчас изъят. На корпусе машины имеются повреждения и разбита фара. С техникой работают эксперты для установления деталей произошедшего.

Также проводится на экспертиза, которая позволит установить, был ли погибший в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, жертвой ДТП стал 38-летний мужчина, который шёл по проезжей части.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что в ходе проведения экспертиз информация о неоднократном наезде автомобилей на тело погибшего мужчины не подтвердилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту аварии.