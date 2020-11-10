Два поставщика незаконно торговали продукцией под маркой Великолукского комбината

Два поставщика мяса незаконно производили и продавали продукцию под маркой Великолукского комбината, сообщает «Мясной эксперт» со ссылкой на специалистов мониторинговой группы управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. В октябре эксперты проанализировали данные системы «Меркурий» и установили нарушителей.

Две компании - «Империя» и «Большереченское» - указали в ветеринарных сопроводительных документах к своей продукции, что товар произведен на площадках в Псковской области, арендованных у ОАО «Великолукский мясокомбинат». Кроме того, в этих же бумагах нарушители отметили, что безопасность товара подтверждена в лаборатории Великолукской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Великолукский мясокомбинат документально подтвердил, что производственные площадки компаниям никогда не сдавались и выпуск говядины по указанным адресам не осуществлялся. Никаких исследований организация также не проводила.

«Империя» по поддельным документам поставила 211,3 тонн говяжьих туш 1-й категории торговому дому «Велис» в Новгородской области и ООО «Холод» в Ижевске. Еще 11 сертификатов компании «Империя» было оформлено на 71,4 тонны говяжьих субпродуктов, отправленных в Ярославскую область, Москву и Ижевск.

«Большереченское» реализовало более 64 тонн мяса через торговый дом «Велис» в Новгородской области, производственно-торговую компания «Мир мяса» в Московской области и ООО «Фрегат» в Тверской области.

Специалисты отмечают, что проданное по поддельным документам мясо и субпродукты могли быть небезопасными для здоровья потребителей. Компании-нарушители исключены из информационной системы «Цербер», а их регистрацию пользователей аннулировали.

Связь между площадками этих компаний и ОАО «Великолукский мясокомбинат» разорвана. А данные исследования переданы в правоохранительные органы.