Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Иностранец пытался дать взятку псковскому таможеннику на российско-эстонской границе

10 ноября 2020 года, 10:46

33-летний гражданин иностранного государства пытался дать взятку сотруднику Псковской таможни в пункте пропуска Шумилкино в Печорском районе на российско-эстонской границе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

9 ноября мужчина прибыл в пункт пропуска на автомобиле с грузовым полуприцепом. Во время проведения процедуры таможенного контроля было выявлено превышение величины максимально допустимой нагрузки, за которое предусмотрена административная ответственность. Чтобы избежать составление административного материала и наказания, перевозчик передал сотруднику таможенного взятку в 16 тыс. рублей. Таможенники деньги не принял о сообщил о попытке дачи взятки.

В отношении иностранца Псковский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Мужчине предъявлено обвинение, он задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Заведующая филиалом Бежаницкой больницы в Локне заболела COVID-19
Приложение «Регион 60» теперь доступно для владельцев Android
За снятие порчи будут судить жительницу Куньинского района
Михаил Ведерников поднялся на 18 пунктов в медиарейтинге глав регинов
Монтаж оборудования начался на строительной площадке псковского завода «Титан-Полимер»
В Яммской школе выявили нарушения санитарных правил, введенных из-за коронавируса
Еще два автоклуба поступили в Псковскую область
«Зоозащита» просит псковичей помочь в поиске новой территории для приюта
В Псковской области дополнительно приобретут 23 квартиры для детей-сирот

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района