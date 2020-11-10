Иностранец пытался дать взятку псковскому таможеннику на российско-эстонской границе

33-летний гражданин иностранного государства пытался дать взятку сотруднику Псковской таможни в пункте пропуска Шумилкино в Печорском районе на российско-эстонской границе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

9 ноября мужчина прибыл в пункт пропуска на автомобиле с грузовым полуприцепом. Во время проведения процедуры таможенного контроля было выявлено превышение величины максимально допустимой нагрузки, за которое предусмотрена административная ответственность. Чтобы избежать составление административного материала и наказания, перевозчик передал сотруднику таможенного взятку в 16 тыс. рублей. Таможенники деньги не принял о сообщил о попытке дачи взятки.

В отношении иностранца Псковский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Мужчине предъявлено обвинение, он задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.