Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

Приложение «Регион 60» теперь доступно для владельцев Android

10 ноября 2020 года, 09:52

Приложение «Регион 60» теперь доступно для владельцев Android, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Оно прошло регистрацию в Google и теперь доступно для скачивания. Бесплатно скачать «Регион 60» можно здесь или в Google Play. 

Пока приложение доступно только для жителей Пскова, но в дальнейшем к нему подключат все муниципалитеты области.

С 9 ноября в приложении и на сайте «Регион60» открыто голосование за название для сквера, расположенного на Четырёх углах в Пскове. Псковичам предлагают два варианта наименования: сохранение старого названия «Сквер имени 60-летия Великого Октября» или присвоение нового - «Сквер искусств». Кроме того, каждый может предложить свой вариант, который рассмотрят на общественной комиссии. Голосование продлится до 17 ноября.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Иностранец пытался дать взятку псковскому таможеннику на российско-эстонской границе
Заведующая филиалом Бежаницкой больницы в Локне заболела COVID-19
За снятие порчи будут судить жительницу Куньинского района
Михаил Ведерников поднялся на 18 пунктов в медиарейтинге глав регинов
Монтаж оборудования начался на строительной площадке псковского завода «Титан-Полимер»
В Яммской школе выявили нарушения санитарных правил, введенных из-за коронавируса
Еще два автоклуба поступили в Псковскую область
«Зоозащита» просит псковичей помочь в поиске новой территории для приюта
В Псковской области дополнительно приобретут 23 квартиры для детей-сирот

Комментарии

Авторизация
No comments
Обморочное состояние

Общество / Здоровье
2 ноября 22:49

Обморочное состояние

О чем может свидетельствовать потеря сознания?

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

Общество
2 ноября 16:38

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

В Пскове прошел Международный молодежный форум проектов «Наследники»
Когда антибиотики не помогают

Общество / Здоровье
30 октября 20:21

Когда антибиотики не помогают

Что делать, если не заснуть от кашля?