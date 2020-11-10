Приложение «Регион 60» теперь доступно для владельцев Android, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Оно прошло регистрацию в Google и теперь доступно для скачивания. Бесплатно скачать «Регион 60» можно здесь или в Google Play.

Пока приложение доступно только для жителей Пскова, но в дальнейшем к нему подключат все муниципалитеты области.

С 9 ноября в приложении и на сайте «Регион60» открыто голосование за название для сквера, расположенного на Четырёх углах в Пскове. Псковичам предлагают два варианта наименования: сохранение старого названия «Сквер имени 60-летия Великого Октября» или присвоение нового - «Сквер искусств». Кроме того, каждый может предложить свой вариант, который рассмотрят на общественной комиссии. Голосование продлится до 17 ноября.