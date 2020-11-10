За снятие порчи будут судить жительницу Куньинского района

57-летнюю жительницу Куньинского района будут судить за снятие порчи, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования установлено, что 8 сентября женщина на автостанции города Великие Луки встретила жительницу Новосокольников и, воспользовавшись её суеверием, предложила снять якобы наложенную порчу. В замен «экстрасенс» попросила золотые украшения.

Жительница Новосокольников так и поступила, она передала мошеннице украшения общей стоимостью 30 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.