Михаил Ведерников поднялся на 18 пунктов в медиарейтинге глав регинов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на 18 пунктов поднялся в рейтинге глав российских регионов компании «Медиалогия» за октябрь 2020 года. В результате он занимает 21-ю позицию среди всех губернаторов РФ и 3-е место среди глав регионов Северо-Западном федеральном округе. Первое и второе место в СЗФО у Александра Беглова и Александра Дрозденко.
Рост позиций Михаила Ведерникова в медиарейтинге связан с новостями о великолукских школьниках, которые попали в больницу после того, как упали в обморок на торжественной линейке, визитом в регион министра культуры России Ольги Любимовой и рабочей встрече псковского губернатора с главой Московской области.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
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