Михаил Ведерников поднялся на 18 пунктов в медиарейтинге глав регинов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на 18 пунктов поднялся в рейтинге глав российских регионов компании «Медиалогия» за октябрь 2020 года. В результате он занимает 21-ю позицию среди всех губернаторов РФ и 3-е место среди глав регионов Северо-Западном федеральном округе. Первое и второе место в СЗФО у Александра Беглова и Александра Дрозденко.