Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Михаил Ведерников поднялся на 18 пунктов в медиарейтинге глав регинов

9 ноября 2020 года, 19:56

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на 18 пунктов поднялся в рейтинге глав российских регионов компании «Медиалогия» за октябрь 2020 года. В результате он занимает 21-ю позицию среди всех губернаторов РФ и 3-е место среди глав регионов Северо-Западном федеральном округе. Первое и второе место в СЗФО у Александра Беглова и Александра Дрозденко.

Михаил Ведерников поднялся на 18 пунктов в медиарейтинге глав регинов

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Рост позиций Михаила Ведерникова в медиарейтинге связан с новостями о великолукских школьниках, которые попали в больницу после того, как упали в обморок на торжественной линейке, визитом в регион министра культуры России Ольги Любимовой и рабочей встрече псковского губернатора с главой Московской области.

Компания «Медиалогия» — разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа в режиме реального времени. «Медиалогия» автоматически обрабатывает 500 тысяч сообщений СМИ и 100 миллионов сообщений социальных медиа в сутки.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Монтаж оборудования начался на строительной площадке псковского завода «Титан-Полимер»
В Яммской школе выявили нарушения санитарных правил, введенных из-за коронавируса
Еще два автоклуба поступили в Псковскую область
«Зоозащита» просит псковичей помочь в поиске новой территории для приюта
В Псковской области дополнительно приобретут 23 квартиры для детей-сирот
Центр обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове приостанавливает прием граждан
Бюджет Псковской области на 2021 год внесён в Собрание депутатов
Нестерук объяснил, почему псковские кафе и рестораны не могут работать по ночам
Детский корпус инфекционной больницы в Пскове готов на 62%

Комментарии

Авторизация
No comments
Как псковские районы объединили в избирательные округа

Политика / Выборы
12 октября 10:20

Как псковские районы объединили в избирательные округа

Псковскую область поделили к предстоящим выборам в областное Собрание
С чем псковские партии подошли к старту нового электорального цикла

Политика / Выборы
28 сентября 10:12

С чем псковские партии подошли к старту нового электорального цикла

Выборы в Госдуму и областное Собрание уже на горизонте
Нарезка «депутатская»

Политика / Власть
15 сентября 20:58

Нарезка «депутатская»

Псковские парламентарии приняли решение о сокращении своей численности