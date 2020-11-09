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Экономика / Промышленность

Монтаж оборудования начался на строительной площадке псковского завода «Титан-Полимер»

9 ноября 2020 года, 19:17

На строительной площадке завода «Титан-Полимер» представители немецкой компании Dornier начали монтаж первой линии производства БОПЭТ-плёнок, сообщили в пресс-службе ООО «Титан-Полимер».

Генеральный директор завода Герман Петрушко отметил, что на предприятии подходит к концу создание основного корпуса производства БОПЭТ-плёнок.

Монтаж оборудования начался на строительной площадке псковского завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой
Монтаж оборудования начался на строительной площадке псковского завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой
Монтаж оборудования начался на строительной площадке псковского завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой
Монтаж оборудования начался на строительной площадке псковского завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой
Как только позволит эпидситуация, на заводе будет также установлено оборудование представителей итальянской компании. Пока, по словам Германа Петрушко, специалисты проводят консультации дистанционно.

«В целом мы придерживаемся графика, несмотря на то, что ряд работ проводится в дистанционном формате», - отметил Герман Петрушко.

Оборудование компании Dornier энергоэффективно и полностью автоматизировано. Немецкая компания реализовала более 160 проектов по изготовлению, поставке, монтажу и запуску биаксиально-ориентированных линий.

Немецкая компания является лидером в сфере проектирования и производства технологических линий по выпуску тонких и ультратонких полимерных и полиэфирных плёнок. Эти плёнки используются также в высотехнологичных продуктах – полупроводники, конденсаторы для гибридных автомобилей, плёночные дисплеи в мобильных телефонах и плоских экранах.

Также системы Dornier – оптимальные инструменты для производства лучших чистых шелковых тканей, сложных жаккардовых изделий и самых деликатных камвольных тканей.

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