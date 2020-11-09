В Яммской школе выявили нарушения санитарных правил, введенных из-за коронавируса

В Яммской школе в Гдовском районе выявили нарушения правил по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях распространения COVID-2019, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Гдовского района.

В ходе проверки выяснилось, что при входе в здание и столовую не было антисептиков. Кроме того, в учебном учреждении не проводили регулярное обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес директора учреждения представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных, а также взяла на контроль рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона.

В начале октября у директора Яммской школы Александра Сосницкого и его супруги, которая работает учителем в этом образовательном учреждении, подтвердился коронавирус. А с 13 октября по предписанию Роспотребнадзора школу, где обучается 192 ученика, перевели на дистанционное обучение.

Всего в Псковской области на карантин отправили 57 классов. На самоизоляции находится 1056 детей. Также коронавирус выявили у 74 педагогов, а 79 учителей отправили на самоизоляцию как контактных.