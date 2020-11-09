Еще два автоклуба поступили в Псковскую область

Еще 2 автоклуба поступили в Порховский и Пыталовский районы в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» по направлению «Культура». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, поставки мобильных концертных площадок завершены.

Всего в регион поступили 8 автоклубов. На приобретение каждого выделили порядка 5 млн рублей, всего — около 40 млн рублей.

Ранее передвижные многофункциональные культурные центры появились в Себежском, Псковском, Печорском. Дедовичском, Новосокольническом и Стругокрасненском районах.

Передвижная концертная площадка состоит из сцены-трансформера на 18 квадратных метров, полноценного концертного оборудования, автономной системы питания, комфортабельного салона для перевозки творческих коллективов, костюмерной и вместительного багажного отделения.

В качестве базы для автоклуба в Псковской области используется автобус ПАЗ, а не микроавтобус. Концепция, разработанная и реализованная регионом, позволила значительно увеличить площадь концертной площадки и оснастить машину дополнительным оборудованием.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, которая приезжала в регион с рабочей поездкой в октябре, положительно оценила пилотный проект, а также отдельно отметила компактность нового автоклуба, презентабельный вид и комфорт для работников культуры.