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Общество

«Зоозащита» просит псковичей помочь в поиске новой территории для приюта

9 ноября 2020 года, 16:48

Приют для животных, созданный общественной организацией «Зоозащита» переживает не самые лучшие свои времена. «Живем, как на пороховой бочке», - говорят его сотрудники. Новый владелец земли и помещений расчищает территорию и убирает «лишние» здания. Кошкам и собакам остался небольшой клочок земли за нахождение на котором они вынуждены платить. Установленная плата — 40 000 рублей в месяц.

«Как только владелец сделает территорию под себя, мы будем ему очень мешать и никакие деньги не спасут нас от того, чтобы остаться совсем без крыши надо головой», - предполагает Вера Короткова.

Сотрудники «Зоозащиты» просят всех, кто располагает какой-либо информацией о подходящей для приюта территории или промышленного объекта, выставленных на продажу, сообщить об этом.

Подробнее читайте в материале «В тесноте и в обиде» на ленте «Аргументов и фактов. Псков».

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