Центр обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове приостанавливает прием граждан с 10 ноября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе компании. Эта мера вводится в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Отправить любые документы можно с помощью Почты России по адресу: 180000, Псковская область, Псков, улица Льва Толстого, дом 3. В частности, по почте принимают документы для проведения перерасчета платы за ТКО.

Свои обращения псковичи могут оставить в почтовом ящике на дверях центра обслуживания самостоятельно. Бланк заявления находится на сайте регионального оператора в разделе «Перерасчёт».

Также сообщить о проблеме можно в группе «Мехуборка Псков» во социальной сети «ВКонтакте» или в Instagram-аккаунте компании.

Вопросы, связанные с вывозом твердых коммунальных отходов, можно задать в диспетчерской оператора по транспортированию ТКО по номеру: 20-17-99. Диспетчерская компании «Мехуборка Псков» работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Телефоны call-центров Экопрома 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки), «горячая линия» регоператора 8(800)234-24-23.

Центр обслуживания клиентов в Великих Луках продолжает работать в прежнем режиме.