Нестерук объяснил, почему псковские кафе и рестораны не могут работать по ночам

«Ситуация развивается так, что вряд ли возможны будут какие-то послабления в ближайшее время», - прокомментировал ограничения на проведение массовых мероприятий в заведениях общепита главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, сообщает «АиФ-Псков».

По его словам, Роспотребнадзор готов обсуждать сложившуюся ситуацию с бизнесом, встречу с предпринимателями планируется провести на этой неделе — в дистанционном режиме. Но пока о снятии ограничений говорить рано. «Сейчас наблюдается беспрецедентно высокий уровень заболевания коронавирусной инфекцией. И массовые мероприятия, если они будут проводиться в учреждениях общепита, эту ситуацию значительно ухудшат. Все эти новогодние корпоративы носят массовый характер — там задействованы не просто сотни, а тысячи людей, и такая ситуация очень опасна», - отметил Александр Нестерук.

Что касается ограничений работы кафе и ресторанов с 23:00 до 6:00, то, по словам Александра Нестерука, такой запрет действует по всей России, кроме Москвы: «Общепит может работать как общепит. Но в ночное время это уже немножко другое - люди употребляют алкоголь, себя плохо контролируют. И эти развлекательные мероприятия сейчас неуместны и запрещены повсеместно. Поэтому считаем, что это абсолютно правильно», - резюмировал руководитель регионального Роспотребнадзора.