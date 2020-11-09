Бюджет Псковской области на 2021 год внесён в Собрание депутатов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента. Проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» впервые поступил в электронном виде.

Сроки внесения законопроекта сместились – действие пункта 2 статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации приостановлено до 1 января 2021 года. Соответствующие изменения в федеральное законодательство были внесены ещё полгода назад в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Бюджет региона остается дефицитным. Согласно законопроекту доходы областного бюджета в 2021 году прогнозируются в размере 36 млрд 470 млн 810 тысяч рублей, расходы – 39 млрд 79 млн 262 рублей. Однако, заявленные бюджетные параметры могут быть скорректированы на этапе рассмотрения законопроекта в первых двух чтениях. Параметры федерального бюджета будут уточняться.

«В этом году бюджет формируется в непростых условиях, прежде всего связанных с распространением коронавирусной инфекции. Скорее всего, в этом году мы не дополучим доходы в областной бюджет. С такой же проблемой столкнутся и наши муниципальные образования. Естественно, есть помощь федерального бюджета регионам, чтобы справится с возникшей непростой ситуацией, но мы уже сейчас видим, что основные параметры нового бюджета достаточно оптимистичные, если учитывать, что в течение года продолжится работа с федеральным правительством, профильными министерствами и ведомствами. Как обычно, это делает лично губернатор Михаил Ведерников и органы исполнительной власти области. Эта работа всегда ведётся эффективно, мы видим по примеру этого года, что доходы бюджета увеличиваются, причём, в этом году они выросли на рекордную сумму. Если эту работу и дальше планово продолжать, есть все основания полагать, что по национальным проектам и основным государственным программам мы получим дополнительные средства, и бюджет следующего года по факту будет не ниже, чем в текущем году», - отметил спикер областного Собрания депутатов Александр Котов.