Бюджет Псковской области на 2021 год внесён в Собрание депутатов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента. Проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» впервые поступил в электронном виде.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов
Сроки внесения законопроекта сместились – действие пункта 2 статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации приостановлено до 1 января 2021 года. Соответствующие изменения в федеральное законодательство были внесены ещё полгода назад в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Бюджет региона остается дефицитным. Согласно законопроекту доходы областного бюджета в 2021 году прогнозируются в размере 36 млрд 470 млн 810 тысяч рублей, расходы – 39 млрд 79 млн 262 рублей. Однако, заявленные бюджетные параметры могут быть скорректированы на этапе рассмотрения законопроекта в первых двух чтениях. Параметры федерального бюджета будут уточняться.
«В этом году бюджет формируется в непростых условиях, прежде всего связанных с распространением коронавирусной инфекции. Скорее всего, в этом году мы не дополучим доходы в областной бюджет. С такой же проблемой столкнутся и наши муниципальные образования. Естественно, есть помощь федерального бюджета регионам, чтобы справится с возникшей непростой ситуацией, но мы уже сейчас видим, что основные параметры нового бюджета достаточно оптимистичные, если учитывать, что в течение года продолжится работа с федеральным правительством, профильными министерствами и ведомствами. Как обычно, это делает лично губернатор Михаил Ведерников и органы исполнительной власти области. Эта работа всегда ведётся эффективно, мы видим по примеру этого года, что доходы бюджета увеличиваются, причём, в этом году они выросли на рекордную сумму. Если эту работу и дальше планово продолжать, есть все основания полагать, что по национальным проектам и основным государственным программам мы получим дополнительные средства, и бюджет следующего года по факту будет не ниже, чем в текущем году», - отметил спикер областного Собрания депутатов Александр Котов.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов
Дефицит областного бюджета в 2021 году оценивается в 2 млрд 608 млн 452 тысяч рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга области, указанный в законопроекте, на 1 января 2022 года составляет 21 млрд 415 млн 374 тысяч рублей, в том числе по государственным гарантиям – 0 рублей.
Проект областного бюджета сформировали на основе 21 государственной программы, число которых в сравнении с текущим годом увеличилось – добавились программы «Реализация государственной национальной политики на территории области» и «Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области». Доля финансирования этих двух программ составляет всего пол процента от общего объёма расходов региона.
Экономическая структура бюджетных расходов не изменилась. На сферу образования направили 18,2% программных областных расходов, на здравоохранение – 14,2%, на социальную поддержку граждан – 14,1%.
Процедуру бюджетного процесса регламентирует региональное законодательство. Законопроект и все необходимые материалы резолюции председателя Собрания Александра Котова направят в парламентские комитеты, а также в Счётную палату и правовое управление Собрания. В течение 10 дней они должны подготовить заключения по проекту областного бюджета.
Кроме того, законодательством предусмотрена процедура публичных слушаний – «нулевое чтение», на котором участники публичных слушаний выскажут мнение по проекту бюджета и внесут предложения и замечания. Перед рассмотрением проекта бюджета в первом чтении губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконсультирует фракции областного Собрания депутатов.
Далее основные параметры бюджета обсудят на заседаниях парламентских комитетов, после чего документ рассмотрят в первом чтении на сессии областного Собрания. Следующий этап — работа согласительной комиссии. Она детально обсудит бюджетные расходы по показателям, рассматриваемым во втором чтении. Потом проект бюджета внесут на обсуждение комитетов, а затем на сессию регионального парламента, где состоятся второе и третье чтения законопроекта.
Согласно региональному законодательству составление проекта областного бюджета - исключительная прерогатива администрации области. Областное Собрание депутатов рассматривает и утверждает главный финансовый документ региона.