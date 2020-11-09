Детский корпус инфекционной больницы в Пскове готов на 62%

«Работы ведутся круглосуточно: в день задействовано около 300 человек и 14 единиц техники, ночью работают около 40 человек и 2 единицы техники», - говорится в сообщении.

Рабочие уже выполнили монтаж несущих металлических конструкций здания, а также работы по устройству фасада. В настоящее время устанавливаются окна и двери, а также выполняется финишная отделка стен и полов. Кроме того, ведутся работы по устройству внутренних трасс медицинских газов, продолжается прокладка систем канализации, водоотведения и кабеля электросетей.

С просьбой о строительстве медучреждения губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину, который идею поддержал и дал поручение Министерству обороны. По планам, детское отделение инфекционной больницы заработает в декабре, оно будет рассчитано на 60 мест.