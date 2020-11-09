В Псковской области утвердили эскизы нагрудных знаков заслуженным работникам СМИ и соцзащиты

Инициативы о введении почетных званий заслуженным работникам СМИ и социальной защиты поддержали депутаты Псковского областного Собрания и соответствующие изменения уже внесли в региональный закон о наградах, отметил глава региона.

По закону работники СМИ могут получить почётное звание не ранее, чем через 10 лет с начала работы, рассказал исполняющий обязанности начальника управления информационной политики администрации Псковской области Сергей Новохатка. По его словам, в течение года к награде могут быть представлены три человека. Почётные звания присваиваются указом губернатора.

Кроме того, гражданин, который удостоен звания «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области», получит нагрудный знак и единовременное государственное пособие в размере 10 тысяч рублей. Члены геральдического совета утвердили эскиз нагрудного знака. Варианты эскизов показали представителям СМИ и они выбрали знак, который символизирует глобальное информационное пространство, отметил Сергей Новохатка.