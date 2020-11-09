В Псковской области утвердили эскизы нагрудных знаков заслуженным работникам СМИ и соцзащиты

9 ноября геральдический совет под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова утвердил эскизы нагрудных знаков заслуженным работникам СМИ и соцзащиты, сообщает Псковское агентство информации.
Инициативы о введении почетных званий заслуженным работникам СМИ и социальной защиты поддержали депутаты Псковского областного Собрания и соответствующие изменения уже внесли в региональный закон о наградах, отметил глава региона.
Фото Псковского агентства информации
По закону работники СМИ могут получить почётное звание не ранее, чем через 10 лет с начала работы, рассказал исполняющий обязанности начальника управления информационной политики администрации Псковской области Сергей Новохатка. По его словам, в течение года к награде могут быть представлены три человека. Почётные звания присваиваются указом губернатора.
Кроме того, гражданин, который удостоен звания «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области», получит нагрудный знак и единовременное государственное пособие в размере 10 тысяч рублей. Члены геральдического совета утвердили эскиз нагрудного знака. Варианты эскизов показали представителям СМИ и они выбрали знак, который символизирует глобальное информационное пространство, отметил Сергей Новохатка.
Фото Псковского агентства информации
Также участники утвердили эскизы нагрудного знака звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области». «Я считаю, что главное в жизни человека – семья», - отметил Михаил Ведерников и предложил перенести изображение многодетной семьи на верхнюю часть знака.
Получившие звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области» граждане получат нагрудный знак и стимулирующую выплату в виде надбавки в размере пяти тысяч рублей.
Глава региона поручил по всем региональным наградам сделать одинаковую единовременную выплату.