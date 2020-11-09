91 «Точку роста» откроют в Псковской области до 2023 года

В Псковской области в 2021-2023 годах будет открыта 91 «Точка роста». Соответствующую заявку региона в рамках национального проекта «Образование» поддержало Министерство просвещения РФ, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

«Точки роста» - это федеральная сеть центров образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, организованная в рамках проекта «Современная школа». Они предназначены для реализации образовательных программ по различным предметам, для организации дополнительного образования, и призваны дать равные возможности для обучения детей независимо от того, где они проживают. На данный момент в Псковской области уже работают 49 «Точек роста».

Кроме того, в 2021–2023 годах в Псковской области заработают два специализированных IT-Кубa, 95 центров цифрового образования, сейчас их уже 75.

Также в ближайшие годы новым учебным оборудованием планируется оснастить более 21 тыс. мест в системе дополнительного образования школьников, отремонтировать более 40 спортзалов в сельских школах, а в трёх коррекционных школах установить уникальное оборудование для мастерских.