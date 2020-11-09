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Общество

Порядка 30 заявок уже поступили на «Народное признание»

9 ноября 2020 года, 12:01

На соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» поступили уже порядка 30 заявок. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы премии.

Порядка 30 заявок уже поступили на «Народное признание»

В числе претендентов на награду есть спортсмены, хореографы, врачи, журналисты, преподаватели, представители других профессий. Также заявки подали кредитная и страховая организации, предприятия лёгкой промышленности, рестораны, авторы новых проектов в различных сферах.

Также выдвинуты на награду уже 8 человек, совершивших героические поступки: все они спасли жизни других людей, рискуя собственной.

Со всеми номинантами на награду можно ознакомиться на сайте Псковского агентства информации.

Приём заявок на «Народное признание» продолжится до 18:00 20 ноября. Подать их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru (скачать бланк заявки можно здесь >>>). В этом году премия будет присуждена в 11-ти номинанциях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Статуэтки «Народного признания» будут вручаться уже в 11-й раз. За эти годы обладателями награды стали порядка 200 номинанатов. 

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