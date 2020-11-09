Порядка 30 заявок уже поступили на «Народное признание»

На соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» поступили уже порядка 30 заявок. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы премии.
На соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» поступили уже порядка 30 заявок. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы премии.
В числе претендентов на награду есть спортсмены, хореографы, врачи, журналисты, преподаватели, представители других профессий. Также заявки подали кредитная и страховая организации, предприятия лёгкой промышленности, рестораны, авторы новых проектов в различных сферах.
Также выдвинуты на награду уже 8 человек, совершивших героические поступки: все они спасли жизни других людей, рискуя собственной.
Со всеми номинантами на награду можно ознакомиться на сайте Псковского агентства информации.
Приём заявок на «Народное признание» продолжится до 18:00 20 ноября. Подать их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru (скачать бланк заявки можно здесь >>>). В этом году премия будет присуждена в 11-ти номинанциях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».
Статуэтки «Народного признания» будут вручаться уже в 11-й раз. За эти годы обладателями награды стали порядка 200 номинанатов.