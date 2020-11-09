Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

Началось голосование за название для сквера на Четырёх углах в Пскове

9 ноября 2020 года, 10:08

Открыто голосование за название для сквера, расположенного на Четырёх углах в Пскове. Проходит оно в приложении и на сайте «Регион60», передаёт «Псковская правда».

Началось голосование за название для сквера на Четырёх углах в Пскове

В бланке для голосования предлагаются два варианта наименования: сохранение старого названия «Сквер имени 60-летия Великого Октября» или присвоение нового - «Сквер искусств». Также есть третья кнопка, которая даёт возможность псковичам предложить свой вариант.

Голосование продлится до 17 ноября. После этого поступившие предложения рассмотрит общественная комиссия.

Наименование «Сквер имени 60-летия Великого Октября» территория на Четырёх углах получила в ноябре 1977 года.

В 2015 году там были установлены кованые скульптуры: стилизованная скамейка музыканта, полка букиниста и  мольберт, символизирующие единение различных видов искусств и литературы. Тогда появилось неофициальное название «Сквер искусств».

Последние два года проводились работы по благоустройству сквера. Оно проходили в рамках проекта «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии» Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на 2014-2020 годы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

91 «Точку роста» откроют в Псковской области до 2023 года
Порядка 30 заявок уже поступили на «Народное признание»
Tele2 получила 6 наград международной премии Contact Center World
103 года исполнилось газете «Псковская правда»
129 человек заболели коронавирусом в Псковской области 8 ноября
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы заболела коронавирусом
Еще у 85 жителей Псковской области выявили коронавирус
Михаил Ведерников пообещал расследовать ситуацию с десятидневным замалчиванием смерти мужчины в Великих Луках
Больные коронавирусом в Псковской области могут получить консультации по видеосвязи

Комментарии

Авторизация
No comments
Обморочное состояние

Общество / Здоровье
2 ноября 22:49

Обморочное состояние

О чем может свидетельствовать потеря сознания?

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

Общество
2 ноября 16:38

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

В Пскове прошел Международный молодежный форум проектов «Наследники»
Когда антибиотики не помогают

Общество / Здоровье
30 октября 20:21

Когда антибиотики не помогают

Что делать, если не заснуть от кашля?