Началось голосование за название для сквера на Четырёх углах в Пскове

Открыто голосование за название для сквера, расположенного на Четырёх углах в Пскове. Проходит оно в приложении и на сайте «Регион60», передаёт «Псковская правда».
Открыто голосование за название для сквера, расположенного на Четырёх углах в Пскове. Проходит оно в приложении и на сайте «Регион60», передаёт «Псковская правда».
В бланке для голосования предлагаются два варианта наименования: сохранение старого названия «Сквер имени 60-летия Великого Октября» или присвоение нового - «Сквер искусств». Также есть третья кнопка, которая даёт возможность псковичам предложить свой вариант.
Голосование продлится до 17 ноября. После этого поступившие предложения рассмотрит общественная комиссия.
Наименование «Сквер имени 60-летия Великого Октября» территория на Четырёх углах получила в ноябре 1977 года.
В 2015 году там были установлены кованые скульптуры: стилизованная скамейка музыканта, полка букиниста и мольберт, символизирующие единение различных видов искусств и литературы. Тогда появилось неофициальное название «Сквер искусств».
Последние два года проводились работы по благоустройству сквера. Оно проходили в рамках проекта «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии» Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на 2014-2020 годы.