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Общество

103 года исполнилось газете «Псковская правда»

9 ноября 2020 года, 10:13

Газета «Псковская правда» отмечает день рождения. 103 года назад, 9 ноября 1917 года, вышел в свет первый номер газеты «Псковский набат», правопреемницей которого является «Псковская правда».

На протяжении многих лет она носила статус «главной газеты области». Можно без преувеличения сказать, что в «Псковской правде» в свое время работали практически все ведущие журналисты и медиаменеджеры нашего региона. Выходцы из «Псковской правды» и сейчас возглавляют большинство печатных и интернет-СМИ региона.

Об истории издания, о главных редакторах и журналистах «Псковской правды» разных лет мы подробно рассказывали в специальном проекте, подготовленном к столетнему юбилею издания.

С марта 2020 года бумажная версия «Псковской правды» не выходит в свет: это решение было принято, в том числе, в условиях разгорающейся пандемии коронавируса. Старейшее издание Псковской области стало интернет-газетой. В этом формате «Псковская правда» в ежедневном режиме освещает политическую, социально-экономическую и культурную жизнь нашего региона.

103 года исполнилось газете «Псковская правда»
Тот факт, что газета и ее авторы регулярно побеждают на профессиональных конкурсах, подтверждает их высокий уровень. Так, в августе обозреватель «Псковской правды» Светлана Синцова стала победителем VI всероссийского конкурса журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Ее материал «Что-то пошло не так» был признан лучшим среди 6327 представленных на конкурс работ. 

А настоящим подарком к 103-летию газеты стали сразу три награды, которые «Псковская правда» 23 октября получила на журналистском конкурсе «СеЗаМ-2020».  В номинации «Недавняя давняя война. Лучшая публикация (передача), серия публикаций (передач) к 75-летию Победы» лучшим проектом был признан майский печатный спецвыпуск «Псковской правды», посвященный Дню Победы.

В номинации «Не текстом единым. Лучшая журналистская акция» дипломом лауреата была награждена акция «Эстафета «Псковской правды». В номинации «Горячая путевка. Лучшая публикация (передача), серия публикаций (передач) на тему внутреннего туризма» диплом лауреата получила Светлана Синцова за статью «По забытым крепостям»

Уже скоро газета запустит новый большой проект на своем сайте. Ждите подробности!

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