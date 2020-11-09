129 человек заболели коронавирусом в Псковской области 8 ноября

«Сегодня число новых случаев снова становится антирекордным. К тестам, сделанным в регионе, добавились результаты анализов, которые отправляли в Питер. Тем не менее, в октябре цифры ковидбольных ежедневно существенно увеличивались, но сейчас мы не видим резких скачков – динамика распространения замедляется», - отметил глава региона.

129 человек заболели коронавирусом за сутки 8 ноября, написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 8 тыс. 988 человек.

67 человек заболели коронавирусом в Пскове (всего 3 тыс. 238). 16 заболевших выявили в Великих Луках (всего 1 тыс. 835), в Островском районе — 10 (всего 566) и в Невельском — 9 (всего 289). 6 больных диагностировали в Плюсском районе (всего 187). По 4 случая заболевания коронавирусом подтвердились в Псковском (всего 711) и Гдовском (всего 115) районах, по два — в Порховском (всего 228), Великолукском (всего 306), Палкинском (всего 109) и Опочецком (всего 200) районах. По одному инфицированному добавилось в Бежаницком (всего 112), Дедовичском (всего 99), Пустошкинском (всего 48), Новосокольническом (всего 187) и Локнянском (всего 43) районах.

8 ноября от COVID-19 поправился всего 1 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 4 тыс. 811 человек. «Низкое число выздоровевших связано с тем, что в статистику люди добавляются после оформления соответствующих документов», - подчеркнул губернатор.

Количество умерших — 70 человек.

«Введенные ранее меры себя оправдывают. Продолжаем следить и анализировать ситуацию. Будьте бдительны и берегите себя!» - написал Михаил Ведерников.