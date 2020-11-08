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Общество / Здоровье

Еще у 85 жителей Псковской области выявили коронавирус

8 ноября 2020 года, 18:32

По данным на 8 ноября еще у 85 жителей Псковской области выявили коронавирус, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Таким образом, число заболевших выросло до 8859. Выздоровели 4810 человек (+28). Умерли – 70.

Еще у 85 жителей Псковской области выявили коронавирус

Фото Дарьи Хватковой
Самое большое число заболевших — в Пскове, 3171 человек. На втором месте Великие Луки – 1819 человек. В Псковском районе заболели 707 человек.

На данный момент проведено 136523 исследований на коронавирус. За сутки их число увеличилось на 780.

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