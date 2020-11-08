По данным на 8 ноября еще у 85 жителей Псковской области выявили коронавирус, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Таким образом, число заболевших выросло до 8859. Выздоровели 4810 человек (+28). Умерли – 70.
По данным на 8 ноября еще у 85 жителей Псковской области выявили коронавирус, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Таким образом, число заболевших выросло до 8859. Выздоровели 4810 человек (+28). Умерли – 70.
На данный момент проведено 136523 исследований на коронавирус. За сутки их число увеличилось на 780.