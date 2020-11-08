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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников пообещал расследовать ситуацию с десятидневным замалчиванием смерти мужчины в Великих Луках

8 ноября 2020 года, 14:29

Резонансный случай в Великолукском филиале областной инфекционной больницы, где около 10 дней родственники не получали информацию о смерти близкого человека, будет расследован. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время видеообращения к псковичам, опубликованном в Instagram.

«Думаю, все слышали о ситуации в Великих Луках, где порядка 10 дней родственники не получали информацию о смерти близкого человека. Широкий резонанс вызвала также история в Перинатальном центре, когда женщину на поздних сроках беременности не приняли из-за отсутствия результата теста на коронавирус. Это при том, что все анализы она сдала своевременно. Подобные вопиющие случаи находятся под пристальным контролем, и по результатам проверки виновные будут привлечены к ответственности. Это недопустимо, и терпимости к такому поведению быть не может», – отметил губернатор.

Однако Михаил Ведерников призвал не устраивать «охоту на ведьм» из-за таких инцидентов.

«Наши медики сейчас работают на пределе физических возможностей. Между тем, они нередко сталкиваются с серьёзным общественным давлением, которое порождают слухи, домыслы и недоверие. Нарушения и ошибки, к сожалению, случаются, и не всегда у них есть какое-либо оправдание. Но давайте в это непростое время сохранять человеческое отношение друг к другу», – отметил глава региона. 

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