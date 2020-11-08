Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Больные коронавирусом в Псковской области могут получить консультации по видеосвязи

8 ноября 2020 года, 13:53

Консультации врача по видеосвязи или телефону смогут получать псковские пациенты, которые лечатся на дому от коронавируса. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к местным жителям, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что при поддержке Министерства здравоохранения Псковская область получила более пяти миллионов рублей на покупку автоматизированного ПЦР-оборудования.

Кроме того, будет направлено 100 млн рублей для закупки СИЗ, организации транспортного сопровождения и приобретения систем тестирования.

«В том числе будет закуплено оборудование для оснащения амбулаторного COVID-центра, который планируется открыть в Псковской областной инфекционной больнице, – отметил глава региона. – С его помощью все пациенты на амбулаторном лечении по телефону или видеосвязи смогут получить консультацию врача и направление на КТ».

Также центр займётся рассылкой результатов ПЦР-исследований, что ускорит их получение.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Еще у 85 жителей Псковской области выявили коронавирус
Михаил Ведерников пообещал расследовать ситуацию с десятидневным замалчиванием смерти мужчины в Великих Луках
Михаил Ведерников — псковичам: Помогите своим бабушкам и дедушкам остаться дома
Заболеваемость детей коронавирусом в Псковской области снизилась в два раза
На новогоднее украшение Пскова благотворители направят 8 млн рублей
Бесплатные лекарства от коронавируса в Псковской области получат почти 3 000 пациентов
Председатель одного из комитетов Псковской области оштрафован за отсутствие маски
Амбулаторный COVID-центр планируют открыть в Псковской областной инфекционной больнице
Строящийся в себежском поселке ФОКОТ готов на 50%

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Конституция-2020
1 июля состоится общероссийское голосование по проекту поправок в Конституцию РФ.
Обморочное состояние

Общество / Здоровье
2 ноября 22:49

Обморочное состояние

О чем может свидетельствовать потеря сознания?

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

Общество
2 ноября 16:38

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

В Пскове прошел Международный молодежный форум проектов «Наследники»
Когда антибиотики не помогают

Общество / Здоровье
30 октября 20:21

Когда антибиотики не помогают

Что делать, если не заснуть от кашля?