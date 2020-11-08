Больные коронавирусом в Псковской области могут получить консультации по видеосвязи

Консультации врача по видеосвязи или телефону смогут получать псковские пациенты, которые лечатся на дому от коронавируса. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к местным жителям, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что при поддержке Министерства здравоохранения Псковская область получила более пяти миллионов рублей на покупку автоматизированного ПЦР-оборудования.

Кроме того, будет направлено 100 млн рублей для закупки СИЗ, организации транспортного сопровождения и приобретения систем тестирования.

«В том числе будет закуплено оборудование для оснащения амбулаторного COVID-центра, который планируется открыть в Псковской областной инфекционной больнице, – отметил глава региона. – С его помощью все пациенты на амбулаторном лечении по телефону или видеосвязи смогут получить консультацию врача и направление на КТ».

Также центр займётся рассылкой результатов ПЦР-исследований, что ускорит их получение.