Михаил Ведерников — псковичам: Помогите своим бабушкам и дедушкам остаться дома

Оставаться дома призвал Михаил Ведерников пожилых людей. Об этом он сообщил во время видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«Помогите своим бабушкам и дедушкам принять правильное решение и остаться дома, когда эпидемическая ситуация находится на пике», – отметил губернатор.

Приводя данные Министерства здравоохранения, Михаил Ведерников отметил, что от коронавируса умирает до 15 % людей старше 70 лет и до 30 % – старше 80.

Ранее в указ губернатора Псковской области было внесено уточнение о том, что в самоизоляции в ноябре должны находиться люди старше 65 лет.