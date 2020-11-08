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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников — псковичам: Помогите своим бабушкам и дедушкам остаться дома

8 ноября 2020 года, 13:44

Оставаться дома призвал Михаил Ведерников пожилых людей. Об этом он сообщил во время видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«Помогите своим бабушкам и дедушкам принять правильное решение и остаться дома, когда эпидемическая ситуация находится на пике», – отметил губернатор.

Приводя данные Министерства здравоохранения, Михаил Ведерников отметил, что от коронавируса умирает до 15 % людей старше 70 лет и до 30 % – старше 80.

Ранее в указ губернатора Псковской области было внесено уточнение о том, что в самоизоляции в ноябре должны находиться люди старше 65 лет.

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