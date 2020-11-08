Заболеваемость детей коронавирусом в Псковской области снизилась в два раза

В Псковской области каникулы снизили заболеваемость детей более чем в два раза. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к гражданам, опубликованном в Instagram.

«Загрузка коечного фонда остаётся высокой, на сегодняшний день она составляет порядка 75%. Ежесуточное число заболевших при этом более 120 случаев», – добавил губернатор, отметив, что ситуация остаётся под контролем – динамика роста существенно замедлилась.

Прирост заболевших на этой неделе составляет порядка 13%, тогда как на прошлой – 30%.

«На прошлой неделе в Пскове стабильно фиксировалось свыше 60 новых случаев ежедневно, сейчас этот показатель снижается», – подчеркнул глава региона, добавив, что частично этому способствовали осенние каникулы, благодаря которым число заболевших детей и подростков снизилось более чем в два раза.

Губернатор также добавил, что с осторожностью можно говорить о скором выходе на плато, если не будет допущено существенных вспышек.