Строящийся в себежском поселке ФОКОТ готов на 50%

Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса в Себежском районе составляет более 50%, сообщает администрация Себежского района на своей странице в соцсети.

Работы по строительству ФОКОТа в Сосновом бору продолжаются. Уже готова грунтовая площадка, уложенная по специальной технологии, произведена заливка бетонной смеси в основание контурного ограждения, установлены борта и уложены все необходимые инженерные коммуникации.