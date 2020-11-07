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Спорт

Строящийся в себежском поселке ФОКОТ готов на 50%

7 ноября 2020 года, 19:05

Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса в Себежском районе составляет более 50%, сообщает администрация Себежского района на своей странице в соцсети.

Строящийся в себежском поселке ФОКОТ готов на 50%
Половина пути пройдена
Фото администрации Себежского района

Работы по строительству ФОКОТа в Сосновом бору продолжаются. Уже готова грунтовая площадка, уложенная по специальной технологии, произведена заливка бетонной смеси в основание контурного ограждения, установлены борта и уложены все необходимые инженерные коммуникации.

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